الرئيس اليمني: المشروع الإيراني باليمن في طريقه الى الزوال
قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إن المشروع الإيراني ببلاده في طريقه إلى الزوال وأن ساعة النصر حانت لتطهير اليمن من شرور مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران .
جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين مع محافظ شبوه اللواء علي الحارثي وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء ركن احمد جبران .
وأشار هادي إلى أن اليمن سيبقى في محيطة العربي الطبيعي بفعل تلاحم الشعب في مواجهة المليشيا الطامحة للعودة بالبلاد الى عصور الكهنوت البغيض، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية .
وثمن دعم وتضحيات وإسناد قوات التحالف العربي المشاركة في معركة الهوية والمصير المشترك للانتصار للإرادة العربية المشتركة واستئصال أيادي إيران ومليشياتها العابثة بأمن واستقرار اليمن والمنطقة .
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