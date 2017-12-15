الرئيس اليمني: المشروع الإيراني باليمن في طريقه الى الزوال

فهمي محمد(صدى):

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إن المشروع الإيراني ببلاده في طريقه إلى الزوال وأن ساعة النصر حانت لتطهير اليمن من شرور مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران .

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين مع محافظ شبوه اللواء علي الحارثي وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء ركن احمد جبران .

وأشار هادي إلى أن اليمن سيبقى في محيطة العربي الطبيعي بفعل تلاحم الشعب في مواجهة المليشيا الطامحة للعودة بالبلاد الى عصور الكهنوت البغيض، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية .

وثمن دعم وتضحيات وإسناد قوات التحالف العربي المشاركة في معركة الهوية والمصير المشترك للانتصار للإرادة العربية المشتركة واستئصال أيادي إيران ومليشياتها العابثة بأمن واستقرار اليمن والمنطقة .