تحت رعاية أمير الرياض.. تفاصيل حفل اختتام بطولة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة فئة ” A “

واس(صدى):

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم, حفل اختتام بطولة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة الدولية فئة ( A ).

وفور وصول سموه عزف السلام الملكي، ثم بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي كلمة رفع فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة للبطولة امتداداً لما توليه الدولة من رعاية واهتمام بالخيل العربية الأصيلة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض.

وأشار معاليه إلى ما يضمه مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة من سلالات خَيل وما تتميز به من قوة وسرعة وجمال، وإلى احصائيات لعدد مواليد الخيل المسجلة بالمركز بهذا العام وعددها أكثر من 3000 مسجلة بذلك المملكة الأول عالمياً من حيث نسبة المواليد من الخيل إضافة إلى تسجيل حوالي 9000 مالك للخيل الذي يبلغ عددها أكثر من 27 ألف رأس.

ويسن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن تصفيات البطولة التي بدأت بالمهرات والأنهار من عمر سنة إلى ثلاث سنوات وبلغ عدد إجمالي المتنافسين لهذه الفئات (161) رأساً ، كما بدأت سباق الأفراس والفحول من 4 إلى 10 سنوات وما فوق وبلغ عدد إجمالي المتنافسين لهذه الفئات ( 140 ) رأسًا ، واستكملت سباقات الأمهار والنعرات والفحول والأفراس العربية ( سعودية الأصل والمنشأ ) وشارك فيها 35 رأسًا.

بعدها توج صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مربط عذبة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز بالمركز الأول في بطولة الأمهار عمر(2-3) سنوات ، فيما حل ثانياً مربط الجوزاء لمحمد بن دليم العتيبي، وجاء في المركز الثالث مربط الخشاب لمبارك بن حمدان الرشيدي.

كما توج سمو أمير منطقة الرياض الفائزين ببطولة الأفراس حيث حقق مربط السيد لخالد بن سعيد السيد بالمركز الأول عن طريق الفرس ديلايتس ديفا ، والفرس نورما بالمركز الثاني والعائدة ملكيتها لبدر بن محمد الدريس ، وكان المركز الثالث من نصيب الفرس داتش أوف دافينسي لحمد بن محمد الراجحي ” مربط الراجحية ” .

وفِي ختام الحفل كرم سموه الرعاة وأعضاء لجنة التحكيم .