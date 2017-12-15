ضيوف برنامج العمرة يشكرون خادم الحرمين لجهوده معهم

عادل الحربي(صدى):

أعرب ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، عن جزيل شكرهم وتقدير للملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله “، على استضافتهم ضمن البرنامج المبارك، لآداء مناسك العمرة وقضاء أيام طيبة والصلاة في الحرم الشريف.

وأكد ضيوف الرحمن، على ما قدمه ” حفظه الله ” ، لهم من خدمات متميز من حين مغادرتهم بلادهم ووصولهم إلى المدينة المنورة.

وبلغ عدد ضيوف البرنامج 220 شخصية إسلامية من 7 دول عربية، أدوا صلاة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي الشريف.