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برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل يعلن عن وظائف شاغرة

برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل يعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

يوفر برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية ، مجموعة من الوظائف الشاغرة للرجال .

وأعلن برنامج التأهيل عن حاجته لكهربائي جهد عال للعمل بشركة هادي حيدر اليامي للتجارة والمقاولات بالجبيل ، بالإضافة إلى وظائف لحملة الدبلوم في تخصصات التركيبات الكهربائية مع اشتراط وجود خبرات سابقة لدى المتقدم .

وأوضح البرنامج أن التقديم متاح عبر موقعه الالكتروني ، بدءًا من 13 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر الجاري ، كما أتاحت المعلومات وتفاصيل الوظائف وشروطها عبر الموقع التالي ( هنا ).


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