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بلدية العيدابي تنقل محلات الخضار واللحوم والأسماك والدواجن للسوق الجديد

بلدية العيدابي تنقل محلات الخضار واللحوم والأسماك والدواجن للسوق الجديد
واس(صدى):

أنهت بلدية محافظة العيدابي أعمال نقل محلات الخضار والدواجن واللحوم والأسماك إلى السوق الجديد شمال الطريق العام بالمحافظة .

وأفاد رئيس البلدية جبران بن علي مناع ، اليوم ، بأن نقل المحلات يأتي لتنشيط الحركة التجارية وتقليل آثار الأسواق العشوائية بالمحافظة ، حيث تم تجهيز الموقع الجديد ليشتمل على ستة وعشرين محلاً تنوعت بين محلات للخضار واللحوم والأسماك والدواجن .

وأشار إلى أن موقع السوق القديم تسبب في الاختناقات المرورية لوقوعه محاذياً للشارع العام ، وسوف تتم إزالته بعد أن صدر توجيه سمو أمير منطقة جازان بإزالته وطرح الموقع للاستثمار كسوق تجاري متكامل يعود بالنفع على أهالي المحافظة.


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