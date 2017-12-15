بالفيديو.. ثلاثة لصوص يحتالون على مواطن بباب المسجد

حامد العمري(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” ، مقطع فيديو لـ 3 أشخاص ، يستخدمون حيلة ماكرة لسرقة مواطن بأحد مساجد المملكة .

وأظهر الفيديو اللصوص وهم يصطادون ضحيتهم بعناية ، ومن ثم تقدم أحدهم ودخل من باب المسجد ، ووقف أمام الشخص المقصود بالسرقة ، ليعطله عن الدخول ، ويمنح الفرصة لشركاءه الآخرين الذين استغلوا الفرصة ، ووقفوا خلف الضحية وسلبوا محفظة أمواله .

وبعد سرقته تظاهر أحدهم بدخوله في حالة إعياء ، فيما قام شركاءه بمساعدته على المشي ، ولاذوا بالفرار .