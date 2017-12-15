بالفيديو.. ثلاثة لصوص يحتالون على مواطن بباب المسجد
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” ، مقطع فيديو لـ 3 أشخاص ، يستخدمون حيلة ماكرة لسرقة مواطن بأحد مساجد المملكة .
وأظهر الفيديو اللصوص وهم يصطادون ضحيتهم بعناية ، ومن ثم تقدم أحدهم ودخل من باب المسجد ، ووقف أمام الشخص المقصود بالسرقة ، ليعطله عن الدخول ، ويمنح الفرصة لشركاءه الآخرين الذين استغلوا الفرصة ، ووقفوا خلف الضحية وسلبوا محفظة أمواله .
وبعد سرقته تظاهر أحدهم بدخوله في حالة إعياء ، فيما قام شركاءه بمساعدته على المشي ، ولاذوا بالفرار .
المهاجر[ عدد التعليقات: 210 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله عليهم
المهاجر[ عدد التعليقات: 542 ] نشر منذ 1 ساعة
هذولي مايخافون الله يعني ماجو للصلاة جو للسرقة الله يخذلكم
القرشي[ عدد التعليقات: 2053 ] نشر منذ 47 دقيقة
لعنة الله عليهم هاذي الحركه تكررت كثير خاصة عندما يريد الشخص الدخول او الخروج من باب
بقاله او صيدلية او محل جوالات والأن وصلت للمساجد الله ينتقم منهم وجعل ما يسرقونه وبال
عليهم يارب .