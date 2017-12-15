سرقة صندوق أموال نادي بالقطيف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

فتحت الشرطة تحقيقًا، اليوم الجمعة، بعد سرق صندوق الأموال المخصص للمصروفات اليومية، في نادي الصفا بمدينة صفوي بالقطيف.

واستدعت الشرطة 5 موظفين من موظفي الصيانة للتحقيق معهم، وأفرجت عن اثنين منهم.

وصرَح محمد غلاب الأمين العام للنادي، بأن اللصوص سرقوا الصندوق نظرًا لصغر حجمه وسهولة حملة، مشيرًا إلى أنه كان داخله ما بين 25 إلى 30 ألف ريال، إضافة إلى جواز سفر خاص بأخصائي العلاج الطبيعي.