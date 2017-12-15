أمير تبوك يأمر بنقل ” العطوي ” إلى مشفى متخصصة

محمود البلوي(صدى):

أمر سمو الأمير فهد بن سلطان، أمير منطقة تبوك، بنقل محمد العطوي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوطني، إلى مستشفى متخصصة لعلاجه على وجه السرعة، بعد تعرضه لحادث مروري.

من جانبه، أكد نايف البلوي رئيس نادي الوطني، حرص سمُوه على حالة اللاعب، ومدى إمكانية نقله لمركز طبي متقدم، كون اللاعب لا يزال يرقد في العناية الفائقة

وأعرب عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، مؤكدًا أن تفاعله في الأمور الإنسانية ليس مستغربًا، مثمنًا إياها، داعيًا الله العلي القدير أن يجزي سموه خير الجزاء.. وأن يشفي اللاعب.. ويعود لأهله ومحبيه والنادي بسلامة.