دراسة حديثة : ألعاب الفيديو تحسن مهارات أطباء الطوارئ

نورة الشهري(صدى):

كشفت دراسة حديثة عن أهمية ممارسة ألعاب الفيديو بالنسبة لأطباء أقسام الطوارئ ، حيث أن لها دور كبير في تعزيز سرعة اتخاذ القرار لديهم لما لها من حيوية تحتاجها غرف الطوارئ بشكل كبير .

وأوضحت الدراسة أن ألعاب الفيديو لها دور كبير في تحسين قدرة الأطباء على تقييم مستوى الرعاية التي يحتاجها مرضى الصدمات النفسية ، وخاصةً أطباء الطوارئ .

وأكد باحثوا الدراسة أن ساعة واحدة فقط في اليوم من ألعاب الفيديو تساهم بدرجة كبيرة في تحسين قدرة الأطباء بأقسام الطوارئ على اتخاذ القرارات الطبية السليمة في التوقيت اللازم لها ، في غضون 6 أشهر فقط .