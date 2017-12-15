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دراسة حديثة : ألعاب الفيديو تحسن مهارات أطباء الطوارئ

دراسة حديثة : ألعاب الفيديو تحسن مهارات أطباء الطوارئ
نورة الشهري(صدى):

كشفت دراسة حديثة عن أهمية ممارسة ألعاب الفيديو بالنسبة لأطباء أقسام الطوارئ ، حيث أن لها دور كبير في تعزيز سرعة اتخاذ القرار لديهم لما لها من حيوية تحتاجها غرف الطوارئ بشكل كبير .

وأوضحت الدراسة أن ألعاب الفيديو لها دور كبير في تحسين قدرة الأطباء على تقييم مستوى الرعاية التي يحتاجها مرضى الصدمات النفسية ، وخاصةً أطباء الطوارئ .

وأكد باحثوا الدراسة أن ساعة واحدة فقط في اليوم من ألعاب الفيديو تساهم بدرجة كبيرة في تحسين قدرة الأطباء بأقسام الطوارئ على اتخاذ القرارات الطبية السليمة في التوقيت اللازم لها ، في غضون 6 أشهر فقط .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 39980 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب ..

[ عدد التعليقات: 6054 ] نشر منذ 2 ساعتين

خير ان شاء الله

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