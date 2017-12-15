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” الاتحاد ” يضم فهد الأنصاري لبطولة كأس الخليج

” الاتحاد ” يضم فهد الأنصاري لبطولة كأس الخليج
طلال الغامدي(صدى):

انضم لاعب الاتحاد الكويتي فهد الأنصاري بشكل رسمي برئاسة حمد الصنيع ، إلى المنتخب الوطني للمشاركةفي بطولة كأس الخليج في دورته الثالثة والعشرين والذي يبدأ أولى جولاته يوم 22 ديسمبر الجاري .

ووجه ” الأنصاري ” شكره للاتحاد على اختياره للمشاركة في صفوف الأزرق ، قائلًأ ” تركيزنا في الوقت الحالي منصب على مباراة الباطن التي نسعى من خلالها لمواصلة الانتصارات ” ، مشيرًا إلى اعتذاره عن مبارتي الفيحاء و الفيصلي لانشغاله بتدريبات المنتخب .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 56 دقيقة

انضم لاعب الاتحاد الكويتي فهد الأنصاري بشكل رسمي برئاسة حمد الصنيع ، إلى المنتخب الوطني للمشاركةفي بطولة كأس الخليج
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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