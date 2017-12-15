” الاتحاد ” يضم فهد الأنصاري لبطولة كأس الخليج

طلال الغامدي(صدى):

انضم لاعب الاتحاد الكويتي فهد الأنصاري بشكل رسمي برئاسة حمد الصنيع ، إلى المنتخب الوطني للمشاركةفي بطولة كأس الخليج في دورته الثالثة والعشرين والذي يبدأ أولى جولاته يوم 22 ديسمبر الجاري .

ووجه ” الأنصاري ” شكره للاتحاد على اختياره للمشاركة في صفوف الأزرق ، قائلًأ ” تركيزنا في الوقت الحالي منصب على مباراة الباطن التي نسعى من خلالها لمواصلة الانتصارات ” ، مشيرًا إلى اعتذاره عن مبارتي الفيحاء و الفيصلي لانشغاله بتدريبات المنتخب .