موقف محرج لمراسلة تلفزيونية أمام الكاميرا

واشنطن(صدى):

تعرضت مراسلة إحدى القنوات التلفزيونية الأمريكية إلى موقف مثير للإحراج ، حيث مازحها زميلها المصور بإلقاء كرات الثلج على وجهها أثناء تقديمها تقرير إخباري للجمهور أمام الكاميرا .

ومن جانبها ، قامت المراسلة بتنظيف وجهها استعدادًا لتقديم التقرير بعدما انتابتها نوبة ضحك ، وتوعدت برد الانتفاق لزميلها بنفس الطريقة بعدما تنتهي من تقديم التقرير ، وتقبلت المراسلة الأمر بصدر رحب دون انزعاج ، حيث قالت أن الدعابة ساعدتها في تقديم التقرير بشكل أفضل .