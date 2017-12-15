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موقف محرج لمراسلة تلفزيونية أمام الكاميرا

موقف محرج لمراسلة تلفزيونية أمام الكاميرا
واشنطن(صدى):

تعرضت مراسلة إحدى القنوات التلفزيونية الأمريكية إلى موقف مثير للإحراج ، حيث مازحها زميلها المصور بإلقاء كرات الثلج على وجهها أثناء تقديمها تقرير إخباري للجمهور أمام الكاميرا .

ومن جانبها ، قامت المراسلة بتنظيف وجهها استعدادًا لتقديم التقرير بعدما انتابتها نوبة ضحك ، وتوعدت برد الانتفاق لزميلها بنفس الطريقة بعدما تنتهي من تقديم التقرير ، وتقبلت المراسلة الأمر بصدر رحب دون انزعاج ، حيث قالت أن الدعابة ساعدتها في تقديم التقرير بشكل أفضل .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 6054 ] نشر منذ 2 ساعتين

عادي جدا مزح

[ عدد التعليقات: 39980 ] نشر منذ 2 ساعتين

اهم شي مازعلت ,, تمام التمام ,,

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