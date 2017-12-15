هبة السمت تنال جائزة الإعلام الرقمي من ” جوائز المرأة العربية ”

سعيد العجل(صدى):

نالت هبة السمت، مديرة ادارة الاعلام الرقمي للإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام واحد رواد الإعلام الرقمي في المنطقة، جائزة المرأة العربية عن فئة الإعلام الرقمي وذلك تقديراً لمساهمتها في تطوير قطاع الإعلام الرقمي ودعمه ودورها البارز كنموذج ناجح للمرأة العربية الشابة كونها من اوائل المتخصصين في هذا المجال في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

تسلّمت السمت الجائزة خلال حفل توزيع ” جوائز المرأة العربية ” الذي أقيم السبت الموافق 9 ديسمبر في فندق ” قصر الإمارات ” بالعاصمة أبوظبي وبهذه المناسبة، قالت: ” كلي فخر بهذا التكريم الذي أعتبره تكريم لكل امرأة عربية والشكر والتقدير في المقام الاول لبلدي الإمارات ولمؤسسة دبي للإعلام وعائلتي وأصدقائي وجميع زملائي ولكل من ساندني ودعمني ” .

وتم إطلاق ” جوائز المرأة العربية ” في العام 2009، بهدف تكريم السيدات العربيات الملهمات والمتميزات في مختلف أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، اللواتي حققن إنجازات استثنائية في مجالات شتى مثل الإعلام والفنون، وتصميم الأزياء والأعمال وغيرها.

ويقام حفل توزيع الجوائز في أربع دول خليجية بما فيها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقوم لجنة تحكيم تضم خبراء من مختلف المجالات، باختيار الفائزات وفق معايير محددة تشمل تحقيق إنجاز مميز خلال الـ 12 شهراً الماضية والمساهمة بشكل إيجابي في المجتمع، وتقديم نماذج مُلهمة تحتذي بها الشابات العربيات.