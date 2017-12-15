” الجبير ” يكشف حقيقة تطبيع المملكة مع إسرائيل

نايف السالم(صدى):

أكد معالي وزير الخارجية عادل الجبير، عدم صحة الشائعات التي أثيرت مؤخرًا بشأن تطبيع المملكة مع إسرائيل، نافيًا إياها نفيًا قاطعًا.

وأوضح ” الجبير ” ، أن القيادة حذرت الرئيس الأميركي دونالد ترمب من تداعيات قراره الأخير قبل الإعلان عنه، معربًا عن أمله في تراجعه عن هذا القرار.

ووصفت المملكة القرار بأنه خطأ؛ لكونه قرار أحادي الجانب ولا يستند إلى الشرعية الدولية.