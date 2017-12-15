” الجبير ” يكشف حقيقة تطبيع المملكة مع إسرائيل
أكد معالي وزير الخارجية عادل الجبير، عدم صحة الشائعات التي أثيرت مؤخرًا بشأن تطبيع المملكة مع إسرائيل، نافيًا إياها نفيًا قاطعًا.
وأوضح ” الجبير ” ، أن القيادة حذرت الرئيس الأميركي دونالد ترمب من تداعيات قراره الأخير قبل الإعلان عنه، معربًا عن أمله في تراجعه عن هذا القرار.
ووصفت المملكة القرار بأنه خطأ؛ لكونه قرار أحادي الجانب ولا يستند إلى الشرعية الدولية.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6054 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحفظ بلادنا من كل شر
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39980 ] نشر منذ 2 ساعتين
عيال الشرفه موزه ماخلوا شي قبيح إلا وينسبونه لنا ,,
,, وكل شائعه سيئه تمسنا إلا وهم من أشاعها ,,
,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,,