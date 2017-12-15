جمال المملكة بعدسة مواطنيها في ملتقى ألوان السعودية

نايف السالم(صدى):

حرص المشاركون في ملتقى ألوان السعودية، على إبراز جمال المملكة والمناطق التي يعيشون فيها إلى العالم بأسره، وظهر ذلك جليًا في الأعما لالمشاركة بالملقتى هذا العام.

ونقلت المصورة شعاع فريح، من منطقة حائل، للزوار جمال طبيعة المنطقة من خلال 11 صورة أظهرت فيها الامتزاج الطبيعي للجبال والشجر والنفود، والتراث الحائلي العريق.

ووثَق المصور الفوتوغرافي إبراهيم محمد العجاجي، قرية ” الشعراء ” التابعة لمحافظة الدوادمي، التي يزيد عمرها عن 250 سنة، صور القرية وأسواقها وممراتها الرئيسة قبل وبعد عملية الترميم التي قام بها أهلها، حيث استغرقت عملية التوثيق أربع سنوات.

من جانبه، التقط المصور إبراهيم بن خليف، صورًا مختلفة لمعالم مدينة الرياض، وعرضت مصورة المناظر الطبيعية داخل المملكة كريمة العتيبي صورة التقطتها في ” شدا الأسفل ” في منطقة الباحة.

وتولى مهمة مدينة الوجه في تبوك، المصور راشد آل قنيعر، بصورة التقطها قبل 3 سنوات وحازت على عدة جوائز دولية، حيث كانت في مدينة الوجه بمنطقة تبوك لجبل على هيئة جمل جاثم وسط صحراء جافة، وكانت هذه الصورة سببًا في تعرف الناس على المنطقة التي أصبحت مقصدا للعديد من الزوار.