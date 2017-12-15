مارادونا يطالب بالاستغناء عن ” بيل ” والتعاقد مع ” مبابي “

ماجد محمد(صدى):

توصل مدرب الفجيرة دييغو مارادونا إلى حل لأزمة تراجع مستوى ريال مدريد في تسجيل الأهداف هذا العام ، من خلال التعاقد مع اللاعب الفرنسي كيليان مبابي في مقابل الاستغناء عن غاريث بيل بشكل مجاني .

ومن جانبه ، أكد ” مارادونا ” أن مستوى الفريق كان سيصبح أفضل بكثير إذا كان رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز قد عمل بنصيحته ، عندما أخبره بالتعاقد مع ” مبابي ” ، قائلًأ ” بالنسبة لي هو مستقبل اللعبة وسيتخطى الكثيرين ” .

وشدد المدرب الأرجنتيني على ضرورة رحيل ” بيل ” من الفريق واستبداله باللاعب الفرنسي ” مبابي ” .