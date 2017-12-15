ارتفاع أسعار إيجار الاستراحات طوال العام

علي القحطاني(صدى):

تشهد أسعار إيجارات الاستراحات، ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، وسيطبق على مدار أيام الأسبوع وليس في نهايته أو في المناسبات، كما المعتاد.

جاء ذلك بعد إقرار الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على إيجار الاستراحات، ضمن بند إيجار الفنادق والشقق المفروشة في القطاع العقاري، بحسب المذكور في الموقع الإلكتروني لـ ” ضريبة القيمة الإلكترونية ” ، في صفحة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة.