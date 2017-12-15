” سيميوني ” : لن أمنع ” غريزمان ” من الرحيل إذا أراد ذلك

ماجد محمد(صدى):

أكد المدرب الفني لأتلتيكو مدريد الأرجنتيني دييغو سيميوني ، أن مهاجم فريقه اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان يحتاج لمزيد من التطوير ، مضيفًا أنه لن يقف عائقًا أمام رحيله من ” الروخيبلانكوس ” في حال أراد ذلك .

وأشار المدرب الأرجنتيني أن اللاعب قد ينوي الرحيل عن النادي في أي وقت وهو حقه مثلما فعل أسلافه ، قائلًا ” أنا لست شخصًا جاحدًا ” .

وأوضح ” سيميوني ” أنه يهتم لمصلحة لاعبيه ويحب أن يراهم دائمًا في تطور وتقدم ، لذلك فلن يمنع حصولهم على أي فرصة تحقق لهم النجاح ، وخاصةً عندما يكون اللاعب قد قدم مجهودًا كبيرًا خلال فترة التحاقه بالفريق مثلما كان يفعل ” غريزمان ” .