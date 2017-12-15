أطعمة تساعد على تدفئة الجسم في الشتاء

نورة الشهري(صدى):

سلط بعض المختصين في مجال التغذية، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء الضوء على الأطعمة التي تساعد على التدفئة، والوقاية من أمراض الجهاز التنفسي.

وجاءت أول الوجبات التي تساعد على التدفئة ” البطاطا ” التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم مثل فيتامين ” أ ” ، لكن يفضل تناول شريحة منها لأن الإكثار منها يسبب السمنة.

كما تعد ” الفاصوليا البيضاء ” وجبة مميزة لإمداد الجسم بالطاقة والدفء لمدة طويلة أثناء اليوم ذا الطقس البارد والقارص.

أما تناول ” القرنبيط ” في جميع الأوقات يعتبر مفيد جدا، خاصة وانه يتوفر فيه فيتامين ” ج ” والذي يزيد من المناعة بشكل مميز، والقرنبيط ملئ بالألياف التي تساهم على الهضم والشعور الدائم بالشبع والذي بدوره يوفر الطاقة والدفء للجسم.