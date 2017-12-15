أطعمة تساعد على تدفئة الجسم في الشتاء
سلط بعض المختصين في مجال التغذية، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء الضوء على الأطعمة التي تساعد على التدفئة، والوقاية من أمراض الجهاز التنفسي.
وجاءت أول الوجبات التي تساعد على التدفئة ” البطاطا ” التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم مثل فيتامين ” أ ” ، لكن يفضل تناول شريحة منها لأن الإكثار منها يسبب السمنة.
كما تعد ” الفاصوليا البيضاء ” وجبة مميزة لإمداد الجسم بالطاقة والدفء لمدة طويلة أثناء اليوم ذا الطقس البارد والقارص.
أما تناول ” القرنبيط ” في جميع الأوقات يعتبر مفيد جدا، خاصة وانه يتوفر فيه فيتامين ” ج ” والذي يزيد من المناعة بشكل مميز، والقرنبيط ملئ بالألياف التي تساهم على الهضم والشعور الدائم بالشبع والذي بدوره يوفر الطاقة والدفء للجسم.
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11609 ] نشر منذ 6 دقائق
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