بالصور.. تزويد فورد تورنيو كونكت وكوريير 2018 بمحركات جديدة

متابعات(صدى):

طورت فورد موديلي تورنيو كونكت 2018 وتورنيو كوريير كموديلي 2018 وحملت السيارات تصميم مجدد وخيارات جديدة للمحركات وتكنولوجيا جديدة لمساعدة السائق. وتأتي تورنيو كونكت بخمسة مقاعد بصورة قياسية وفي نسخة جراند بسبعة مقاعد بينما موديل كوريير يأتي بخمسة مقاعد فقط وكانت قائمة موديلات تورنيو قد اكتملت بموديل تورنيو كستوم ويمكنه استيعاب ما بين 8 و9 أشخاص.

وتستفيد نسخة كونكت من مقدمة أنيقة تتميز بشبكة تهوية من 5 أذرع تعتبر أخف من السابق مع مصابيح أمامية أرفع ووحدات زينون HID ووحدات LED DRL وتطعيمات خاصة مع مزيد من الجوانب الأيروديناميكية في الجزء السفلي من واجهة السيارة والاسبويلر الأمامي. أما المقصورة فقد تطورت في كونكت وكوريير مع خامات جديدة للتطعيمات وعدادات مطورة وشاشة تعمل باللمس 6 بوصة ونظام ترفيهي SYNC3.

وستحمل السيارة محرك ديزل ايكوبلو سعة 1.5 لتر كخيار بجانب نسخة مطورة من محرك 1 لتر ايكوبوست بنزين مع نظام وقف الأسطوانات يحقق كفاءة في اقتصاد الوقود. وستأتي كل الموديلات بناقل حركة مانيوال من 6 سرعات مطور بصورة قياسية وأوتوماتيك 8 سرعات للنسخة الديزل. كما زودت السيارة بمساعد السرعة الذكي ومساعد قبل التصادم ورصد للمشاه ومساعد الركن النشط . وسيتم اطلاق السيارتين في منتصف 2018.