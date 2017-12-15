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اتفاقية جديدة لإنشاء أول مدرسة لتعليم القيادة للإناث بجدة

اتفاقية جديدة لإنشاء أول مدرسة لتعليم القيادة للإناث بجدة
نايف السالم(صدى):

قررت جامعة الملك عبد العزيز بالتنسيق مع إدارة المرور ، التوقيع على اتفاقية لإنشاء أول مدرسة لتعليم المرأة قيادة السيارة في جدة ، خلال الأسبوع المقبل .

وتمتلك المدرسة الجديدة صلاحيات منح شهادات معتمدة للنساء بعد إنهائهن فترة التعليم ليتمكنوا من قيادة المركبات ، ومن المقرر أن يفتح باب التقدم للمدرسة فور التوقيع على الاتفاقية .

وكانت إدارة المرور قد حددت مسبقًا السن المناسب للقيادة ، والذي يبدأ من 18 عامًا للحصول على رخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية ، وحدتت سن العشرين كشرط لمنح الإناث رخصة القيادة العامة ومركبات الأشغال .


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