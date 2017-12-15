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سيدة مصرية تطالب بالطلاق بسبب مرض زوجها

سيدة مصرية تطالب بالطلاق بسبب مرض زوجها
القاهرة(صدى):

رفعت سيدة مصرية دعوى خلع على زوجها بعد أن اكتشفت إصابة زوجها بمرض الفشل الكلوي ، خشيًة منها أن يصيب أولادها بنفس المرض بعدما رفض الانفصال عنها وهو يردد داخل محكمة الأسرة قائلًا ” لايفرقنا إلا الموت ” .

وأكدت الزوجة التي تدعى ” سامية ” أنها لم تكن لتطالب بالطلاق من زوجها خاصةً أنها تحبه ، إلا أن وفاة طفلها الذي لا يتجاوز الـ3 سنوات بسبب نفس المرض ، هو ما دفع بها لاتخاذ القرار لحماية بقية أبنائها من التعرض لهذه التجربة القاسية مع المرض ، إلا أن عدم تفهم الزوج أدى بها للجوء إلى المحكمة .

وأشارت ” سامية ” إلى أنها تمتلك شهد التي تبلغ 6 سنوات و دينا التي تبلغ 4 سنوات وآخر أطفالها كان محمد الذي توفي بسبب الفشل الكلوي ، مضيفة أن حياتها كانت تنعم بالهدوء والسعادة دون خلافات أسرية حتى ظهر هذا المرض اللعين الذي قلب حياتهم رأسًا على عقب .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 39980 ] نشر منذ 1 ساعة

المرض هذا لايعدي ,,

,, وعلى مااظن ان السبب من مأكلكم او مشربكم ,, فاانظروا الى حالكم ياوليه ,,

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