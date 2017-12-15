سيدة مصرية تطالب بالطلاق بسبب مرض زوجها

القاهرة(صدى):

رفعت سيدة مصرية دعوى خلع على زوجها بعد أن اكتشفت إصابة زوجها بمرض الفشل الكلوي ، خشيًة منها أن يصيب أولادها بنفس المرض بعدما رفض الانفصال عنها وهو يردد داخل محكمة الأسرة قائلًا ” لايفرقنا إلا الموت ” .

وأكدت الزوجة التي تدعى ” سامية ” أنها لم تكن لتطالب بالطلاق من زوجها خاصةً أنها تحبه ، إلا أن وفاة طفلها الذي لا يتجاوز الـ3 سنوات بسبب نفس المرض ، هو ما دفع بها لاتخاذ القرار لحماية بقية أبنائها من التعرض لهذه التجربة القاسية مع المرض ، إلا أن عدم تفهم الزوج أدى بها للجوء إلى المحكمة .

وأشارت ” سامية ” إلى أنها تمتلك شهد التي تبلغ 6 سنوات و دينا التي تبلغ 4 سنوات وآخر أطفالها كان محمد الذي توفي بسبب الفشل الكلوي ، مضيفة أن حياتها كانت تنعم بالهدوء والسعادة دون خلافات أسرية حتى ظهر هذا المرض اللعين الذي قلب حياتهم رأسًا على عقب .