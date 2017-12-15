قائد طائرة سعودية يعثر على قط داخل الكابينة

نورة الشهري(صدى):

عثر قائد إحدى رحلات الخطوط السعودية القادمة من جنيف إلى الرياض ، مساء أمس الخميس ، على قط يختبئ في كابينة القيادة ، أثناء الطيران فوق القاهرة بالرحلة رقم 238 .

من جانبه ، سارع القائد بمهاتفة برج المراقبة المصري للقيام بهبوط اضطراري ، إلا أنه تلقى ردًا بضرورة مواصلة الرحلة حتى يتم اكتشاف مكان وجود القط ، وفقًا لمصادر خاصة .

وعثر طاقم الطائرة بدوره على القط في كابينة القيادة ، وقاموا بسرعة التعامل مع الأزمة دون تأثير على إجراءات الوصول المُعتادة إلى الرياض .