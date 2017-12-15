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قائد طائرة سعودية يعثر على قط داخل الكابينة

قائد طائرة سعودية يعثر على قط داخل الكابينة
نورة الشهري(صدى):

عثر قائد إحدى رحلات الخطوط السعودية القادمة من جنيف إلى الرياض ، مساء أمس الخميس ، على قط يختبئ في كابينة القيادة ، أثناء الطيران فوق القاهرة بالرحلة رقم 238 .

من جانبه ، سارع القائد بمهاتفة برج المراقبة المصري للقيام بهبوط اضطراري ، إلا أنه تلقى ردًا بضرورة مواصلة الرحلة حتى يتم اكتشاف مكان وجود القط ، وفقًا لمصادر خاصة .

وعثر طاقم الطائرة بدوره على القط في كابينة القيادة ، وقاموا بسرعة التعامل مع الأزمة دون تأثير على إجراءات الوصول المُعتادة إلى الرياض .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 39980 ] نشر منذ 4 ساعات

الحمد لله على السلامه ..

,, اجل خرعكم قطوان ,,

[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 3 ساعات

هههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 6054 ] نشر منذ 43 دقيقة

هههههههههههههههههههههههههه الشغله سايبه

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