قائد طائرة سعودية يعثر على قط داخل الكابينة
عثر قائد إحدى رحلات الخطوط السعودية القادمة من جنيف إلى الرياض ، مساء أمس الخميس ، على قط يختبئ في كابينة القيادة ، أثناء الطيران فوق القاهرة بالرحلة رقم 238 .
من جانبه ، سارع القائد بمهاتفة برج المراقبة المصري للقيام بهبوط اضطراري ، إلا أنه تلقى ردًا بضرورة مواصلة الرحلة حتى يتم اكتشاف مكان وجود القط ، وفقًا لمصادر خاصة .
وعثر طاقم الطائرة بدوره على القط في كابينة القيادة ، وقاموا بسرعة التعامل مع الأزمة دون تأثير على إجراءات الوصول المُعتادة إلى الرياض .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39980 ] نشر منذ 4 ساعات
الحمد لله على السلامه ..
,, اجل خرعكم قطوان ,,
بو محمد[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههههههههههه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6054 ] نشر منذ 43 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههه الشغله سايبه