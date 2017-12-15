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الهلال يواجه غياب ” البريك ” و دياز يستعين بناصر الدوسري

الهلال يواجه غياب ” البريك ” و دياز يستعين بناصر الدوسري
نواف السالم(صدى):

امتنع لاعب الهلال محمد البريك عن المشاركة في تدريبات فريقه اليوم الجمعة ، بسبب تعرضه لشد عضلي، وفقاً لما أعلنه المركز الإعلامي للفريق .

ومن جانبه، استدعى مدرب الهلال رامون دياز المهاجم ناصر الدوسري ومهند فلاتة ليشاركوا في المواجهة القادمة أمام نادي الفيحاء في مباراة الأحد المقبل لدوري المحترفين، وذلك لتعويض غياب محمد كنو و مختار فلاتة وسالم الدوسري بسبب تراكم البطاقات .

وحرص الهلال اليوم على تأدية مرانه الرئيس للقاء الفيحاء ، من خلال تركيزه على الجانب التكتيكي بشكل أكبر .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6054 ] نشر منذ 33 دقيقة

بالتوفيق للفيحاء

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