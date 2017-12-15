سارق يستولي على مشغولات ذهبية ويورط والدته للانتقام

القاهرة(صدى):

ورط شاب مصري والدته في إحدى جرائمه ، حيث قام بسرقة 17 خاتمًا ذهبيًا من محل للذهب كان يعمل به ، وذلك بداعي الانتقام منها ، من خلال تدوين اسمها على فاتورة مزورة لتبينع المسروقات إلى محل ذهب آخر .

ومن جانبه ، ثارت شكوك صاحب المحل الذي أبلغ الشرطة على الفور لتلقي القبض على العامل ، والذي عُثر بحوزته على المشغولات الذهبية التي قام بسرقتها ، بالإضافة إلى 17 فاتورة مزوره باسم والدته مدون بها أوصاف ووزن كل خاتم .

وبعد استدعاء السارق ، اعترف أنه كان يعمل بائعًا بالمحل وقام بسرقته بأسلوب ” المُغافلة ” ، وهو ما انتهى إلى حبس المتهم على ذمة التحقيقات والتحفظ على المسروقات وإعادتها لأصحابها بعد إخلاء سبيل والدته التي لم تكن تعرف بأمر الواقعة .