القبض على عشريني بحوزته 47 بلاطة حشيش في السليل

حمود العنزي (صدى):

تمكنت دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق بمحافظة السليل بالرياض، فجر اليوم الجمعة، من إحباط محاولة تهريب 47 بلاطة حشيش، على متن مركبة قادمة من الجنوب باتجاه الرياض.

وأكدت مصادر، أن مواطن عشريني يقود مركبة كان قادماً من الجنوب إلى الرياض، وفي أثناء التدقيق والتفتيش، عثر بحوزته على 47 بلاطة حشيش، مخبأة في أماكن عدة بالمركبة.

وتحرر محضر الضبط الخاص بالواقعة، وتم تحويل الشاب إلى الجهات المختصّة بمحافظة السليل لاستكمال بقية الإجراءات النظامية.