إيقاف رئيس الاتحاد البرازيلي بعد رشوة قطر

ماجد محمد(صدى):

قررت لجنة القيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إيقاف ماركو بولو ديل نيرو رئيس الاتحاد البرازيلي لمدة 90 يومًا، بشكل مبدئي.

وأوضحت اللجنة أن الإيقاف قد يمدد بواقع 45 يومًا أخرى، مشيرة إلى أنه بناء على طلب من غرفة التحقيقات في الفيفا التي تبحث في انتهاكات لميثاق القيم في الاتحاد الدولي.

يذكر أن السلطات الأميركية والبرازيلية قد فتحت قبل أيام تحقيقًا جديدًا حول تلقي ريكاردو تيكسيرا، رئيس الاتحاد البرازيلي السابق، رشوة مقدارها 22 مليون دولار عقب التصويت لملف قطر 2002 قبل نحو ثمانية أعوام.