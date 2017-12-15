4 حلول بسيطة للمشاكل الزوجية الشائعة
كشفت دراسة حديثة عن قائمة بالمشاكل الشائعة التي تواجه العلاقة الزوجية بالإضافة إلى حلول لهذه المشاكل، على النحو التالي:
1- مشكلة الحماة مع زوجة ابنها
بحسب الباحث المختص بشؤون الزواج، جون غوتمان، تنشأ المشاكل عادة بين الزوجة وحماتها بسبب تنافسهما على الرجل. وقال غوتمان بأن حل هذه المشاكل بسيط ويكون عبر التضامن والتعاون بين المرأة وحماتها. فعوضاً عن التنافس لا بد من أن يسود بينهما علاقة ودية تصب في مصلحتهما.
2- المشاكل المالية
تعتبر المشاكل المالية من أكثر المشاكل التي تواجه الزوجين، وتنشأ هذه المشاكل بسبب انعدام الخبرة لدى الطرفين في طريقة الإنفاق وفشلهما في التعامل مع الشؤون المالية بشكل عقلاني وحكيم. ويكون حل هذه المشاكل عبر إعداد ميزانية محددة وخطة مدروسة للإنفاق تنفذ بشكل دقيق.
3- الأعمال المنزلية
في الكثير من الأحيان تتسبب الأعمال المنزلية بنشوء المشاكل بين الزوجين، وخاصة عندما تشعر المرأة بالضغط الشديد بسبب تراكم واجباتها المنزلية، وشعورها أيضاً بتقصير الرجل في هذا الخصوص. وهنا يتوجب على الزوج أن يشارك زوجته بالأعمال المنزلية لتخفيف الضغط عنها وبالتالي الحؤول دون نشوب المشاكل بينهما.
4- رعاية الأطفال
تنشأ المشاكل أحياناً بين الزوجين بسبب عدم رضا الزوجة عن تحملها مسؤولية رعاية الأطفال بشكل شبه كامل، لذا يجب على الزوج أن يشارك بشكل عملي وفعال في العناية بالأطفال وتربيتهم، ليتيح للزوجة أخذ قسط من الراحة كلما احتاجت لذلك، لأن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على علاقتها وطريقة تعاملها مع زوجها.
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11609 ] نشر منذ 3 ساعات
ام الزوج …سبق وقلت مهما كانت شريره وقاسيه ومتسلطه لاينبغى مكافئتها بالمثل وتصرفاتها لاتسلبها حق الاحترام بتاتا البته بل ينبغى تجنب الصدام معها والتماس العذر لها حتى لو ماكان لها عذر فهي ام الزوج وجدة الاطفال واحدى اواصر الرحم..هناك وسائل تساعد بتهدئة الامور مثل الاغداق عليها بالهدايا العينيه وياحبذا تكون ماديه 😁 لانهن يحبن الفلوس 😂😂في مواسم الاعياد لاتهضمون حقها ابدا لو بالقليل ..كذلك اذا كانت تشعر بالغيره من زوجة ابنها عليك ايها الزوج ان لاتبالغ بأظهار حبك وتبجيلك لزوجتك بحضرة امك حتى لايقع شيئ في نفسها ترى هالنقطه هذه مهمه جدااااا واجزم ان اغلب المشاكل سببها هالشئ اللي ماينتبه له لا الزوج ولا الزوجه
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.رقم ٢…والله اذا بينهم حب لاتعيش معه لو في خيمه 😊
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.رقم ٣…الاعمال المنزليه وينها الاعمال 🤔 يادوب شقه وهي وزوجها يعني وش تغسل وش تنظف وش تمسح لو نظفت بيبقى اسبوع نظيف ماعتقد هالنقطه تسبب مشاكل الا بعد وجود الاطفال وقتها تشتغلين عزيزتي ورجلك فوق راسك 🤗
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.رقم ٤…هنا والله لااستطيع افتي في هالموضوع لاني لااحب الاطفال 😤😤 ولا اتحمل ازعاجهم بتاتا البته 😤😤 ولكن استعيني بأمك او لاتخلفي الا واحد 😁 وبعد ١٠ سنوات واحد عشان ترميه ع اخوه او اخته يكون كبر يعتني فيه 😂😂 …المشاكل ماتخلص 👈وخلق الانسان في كبد …الله يعين بجد
بنت النور[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 3 ساعات
ماشاءالله عليك شرح مفصل ايلا الاخيره احباب الله هم زينه الحياه الدنيا
برق[ عدد التعليقات: 11225 ] نشر منذ 3 ساعات
بالتفاهم ووضع الحلول وبدائلها مع قليلا من التنازلات ستنتهي
كل الخلافات
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11609 ] نشر منذ 3 ساعات
تسلمي يابنت النور شكرا للمرورك الجميل 😊
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15678 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالعكس كلها بسيطه وحلولها أبسط 😅
مقص[ عدد التعليقات: 139 ] نشر منذ 2 ساعتين
إذا وجدت الحكمة والثقة فخرابيطكم ذي مهيب شي,
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9290 ] نشر منذ 1 ساعة
كلام حلو ي دانه صادر منك 💕
واتمنى الغالبية يطبقوا هالكلام بالواقع
ويعتبروا المشاكل الزوجية امر بسيط ويمكن تجاوزه وامتصاص غضب الطرفين لبعضهم..
“” اذا تطورت العقول بالفكر،،
مرح يحصل سوء فهم بحياتنا كلياً “” ♥
رويزا[ عدد التعليقات: 1715 ] نشر منذ 38 دقيقة
ام الزوج نص البلاوي والشر من تحت راسها لاحد يهرج هرج بدون مايجرب
بنت النور[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 34 دقيقة
مب كل امهات الازواج شرانيات في حليلات والله واللي هي قويه تعاملي معا بذكاء وحدود ومالك دخل بين الام ولدها اسحبي نفسك