4 حلول بسيطة للمشاكل الزوجية الشائعة

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسة حديثة عن قائمة بالمشاكل الشائعة التي تواجه العلاقة الزوجية بالإضافة إلى حلول لهذه المشاكل، على النحو التالي:

1- مشكلة الحماة مع زوجة ابنها

بحسب الباحث المختص بشؤون الزواج، جون غوتمان، تنشأ المشاكل عادة بين الزوجة وحماتها بسبب تنافسهما على الرجل. وقال غوتمان بأن حل هذه المشاكل بسيط ويكون عبر التضامن والتعاون بين المرأة وحماتها. فعوضاً عن التنافس لا بد من أن يسود بينهما علاقة ودية تصب في مصلحتهما.

2- المشاكل المالية

تعتبر المشاكل المالية من أكثر المشاكل التي تواجه الزوجين، وتنشأ هذه المشاكل بسبب انعدام الخبرة لدى الطرفين في طريقة الإنفاق وفشلهما في التعامل مع الشؤون المالية بشكل عقلاني وحكيم. ويكون حل هذه المشاكل عبر إعداد ميزانية محددة وخطة مدروسة للإنفاق تنفذ بشكل دقيق.

3- الأعمال المنزلية

في الكثير من الأحيان تتسبب الأعمال المنزلية بنشوء المشاكل بين الزوجين، وخاصة عندما تشعر المرأة بالضغط الشديد بسبب تراكم واجباتها المنزلية، وشعورها أيضاً بتقصير الرجل في هذا الخصوص. وهنا يتوجب على الزوج أن يشارك زوجته بالأعمال المنزلية لتخفيف الضغط عنها وبالتالي الحؤول دون نشوب المشاكل بينهما.

4- رعاية الأطفال

تنشأ المشاكل أحياناً بين الزوجين بسبب عدم رضا الزوجة عن تحملها مسؤولية رعاية الأطفال بشكل شبه كامل، لذا يجب على الزوج أن يشارك بشكل عملي وفعال في العناية بالأطفال وتربيتهم، ليتيح للزوجة أخذ قسط من الراحة كلما احتاجت لذلك، لأن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على علاقتها وطريقة تعاملها مع زوجها.