  • الجمعة 15

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. إطلالة مخيفة لنيكول كيدمان تصدم جمهورها

إطلالة مخيفة لنيكول كيدمان تصدم جمهورها

إطلالة مخيفة لنيكول كيدمان تصدم جمهورها
أماني الغامدي(صدى):

صدمت الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان جمهورها ومتابعيها ، بإطلالة مخيفة لها تظهرها كعجوز في أحدث ظهور لها.

وظهرت الممثلة المعروفة بجمالها، بشعرٍ قصير ورمادي اللون، ونحافة ملحوظة، ووجهٍ مُتعب، كما ارتدت سترة جلدية فضفاضة.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية ، أن نيكول اعتمدت هذا اللوك لتجسيد شخصية مخبرة شرطة في فيلم Destroyer المُرتقب.

 


الوسوم:,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 714 ] نشر منذ 4 ساعات

مساكين انصدموا بقريح

[ عدد التعليقات: 39980 ] نشر منذ 3 ساعات

بألف قباس ,,,

,, ويش علينا منها ..؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *