إطلالة مخيفة لنيكول كيدمان تصدم جمهورها

أماني الغامدي(صدى):

صدمت الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان جمهورها ومتابعيها ، بإطلالة مخيفة لها تظهرها كعجوز في أحدث ظهور لها.

وظهرت الممثلة المعروفة بجمالها، بشعرٍ قصير ورمادي اللون، ونحافة ملحوظة، ووجهٍ مُتعب، كما ارتدت سترة جلدية فضفاضة.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية ، أن نيكول اعتمدت هذا اللوك لتجسيد شخصية مخبرة شرطة في فيلم Destroyer المُرتقب.