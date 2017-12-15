إطلالة مخيفة لنيكول كيدمان تصدم جمهورها
صدمت الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان جمهورها ومتابعيها ، بإطلالة مخيفة لها تظهرها كعجوز في أحدث ظهور لها.
وظهرت الممثلة المعروفة بجمالها، بشعرٍ قصير ورمادي اللون، ونحافة ملحوظة، ووجهٍ مُتعب، كما ارتدت سترة جلدية فضفاضة.
وكشفت وسائل إعلام أمريكية ، أن نيكول اعتمدت هذا اللوك لتجسيد شخصية مخبرة شرطة في فيلم Destroyer المُرتقب.
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 714 ] نشر منذ 4 ساعات
مساكين انصدموا بقريح
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39980 ] نشر منذ 3 ساعات
بألف قباس ,,,
,, ويش علينا منها ..؟؟