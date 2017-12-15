للمرة السابعة.. المحاكم تلاحق ” نتنياهو “

القدس(صدى):

أوضحت السلطات الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيخضع إلى التحقيق في شبهة فساد في الملفين المعروفين باسم ملف 1000 وملف 2000.

ويتهم ” نتنياهو ” بالحصول على هدايا ثمينة من رجال أعمال إسرائيليين، وكذلك التفاوض مع ناشر صحيفة ” يديعوت أحرونوت ” الإسرائيلية أرنون موزيس، للحصول على تغطية إخبارية تفضيلية مقابل التضييق على صحيفة ” إسرائيل اليوم ” المنافسة.

يذكر أن هذه هي المرة السابعة التي يخضع فيها رئيس الوزراء الإسرئايلي إلى التحقيق، منذ بدءه قبل نحو عام.