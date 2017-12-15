وفاة أربعة أبناء لمواطن إثر حوادث مرورية
وقع حادث مروري على طريق الساحل مساء أمس الخميس ، أدى إلى وفاة ابن أحد المواطنين بمحافظة الليث ، لينجو اثنين من أشقائه كانوا برفقته ، بعد تعرض سيارتهم لحادث اصطدام بأحد أعمدة الإنارة .
وفي التفاصيل ، تعرض المواطن لصدمة كبيرة ، حيث أن هذا الابن الرابع الذي يفقده بسبب الحوادث المرروية ، فقد تعرض 3 من أبنائه خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى حوادث مرورية أدت إلى وفاتهم .
ومن جانبه ، باشر مرور الليث والجهات المختصة الحادث ليتم نقل المتوفي وأشقائه المُصابين إلى مستشفى الليث العام ، ليفيق الرجل من صدمته متقبلًا الخبر بصبر ورضا بقضاء الله وقدره .
معلمة[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 4 ساعات
لاحول ولاقوة إلا بالله
الله يرحمهم ويغفر لهم ويصبر أهلهم على فراقهم
بنت النور[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمهم ويغفر لهم يارب
حبيب[ عدد التعليقات: 139 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمهم جميع