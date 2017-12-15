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  • نشر : منذ 4 ساعات
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  • حوادث

وفاة أربعة أبناء لمواطن إثر حوادث مرورية

وفاة أربعة أبناء لمواطن إثر حوادث مرورية
نايف السالم(صدى):

وقع حادث مروري على طريق الساحل مساء أمس الخميس ، أدى إلى وفاة ابن أحد المواطنين بمحافظة الليث ، لينجو اثنين من أشقائه كانوا برفقته ، بعد تعرض سيارتهم لحادث اصطدام بأحد أعمدة الإنارة .

وفي التفاصيل ، تعرض المواطن لصدمة كبيرة ، حيث أن هذا الابن الرابع الذي يفقده بسبب الحوادث المرروية ، فقد تعرض 3 من أبنائه خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى حوادث مرورية أدت إلى وفاتهم .

ومن جانبه ، باشر مرور الليث والجهات المختصة الحادث ليتم نقل المتوفي وأشقائه المُصابين إلى مستشفى الليث العام ، ليفيق الرجل من صدمته متقبلًا الخبر بصبر ورضا بقضاء الله وقدره .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 4 ساعات

لاحول ولاقوة إلا بالله
الله يرحمهم ويغفر لهم ويصبر أهلهم على فراقهم

[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يرحمهم ويغفر لهم يارب

[ عدد التعليقات: 139 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمهم جميع

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