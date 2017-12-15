صور نادرة ُتوثِق دعم المملكة لفلسطين

نايف السالم(صدى):

كشفت دارة الملك عبدالعزيز، عن مجموعة من الصور النادرة توثق دعم المملكة وقياداتها الدائم للقضية الفلسطينية منذ التأسيس.

ونشرت عبر حسابها بموقع ” تويتر ” ، هذه الصور متضمنة قائمة بشهداء المملكة في حرب فلسطين، إضافة إلى الملك عبدالعزيز أثناء استعراضه كتائب المجاهدين في الرياض، وخطبة الجمعة لوزير الدفاع الأمير منصور بن عبدالعزيز في فرقة الجها النظامية بفلسطين.