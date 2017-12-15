صور نادرة ُتوثِق دعم المملكة لفلسطين
كشفت دارة الملك عبدالعزيز، عن مجموعة من الصور النادرة توثق دعم المملكة وقياداتها الدائم للقضية الفلسطينية منذ التأسيس.
ونشرت عبر حسابها بموقع ” تويتر ” ، هذه الصور متضمنة قائمة بشهداء المملكة في حرب فلسطين، إضافة إلى الملك عبدالعزيز أثناء استعراضه كتائب المجاهدين في الرياض، وخطبة الجمعة لوزير الدفاع الأمير منصور بن عبدالعزيز في فرقة الجها النظامية بفلسطين.
درة البسامي[ عدد التعليقات: 869 ] نشر منذ 4 ساعات
لا نحتاج إلى صور… لنوثّق دعم المملكة الدائم والمتواصل…للقضية الفلسطينية ..
فالشجر والحجر سينطق قبل البشر…بما توليه الحكومة السعودية وشعبها الكريم من دعم ومساندة …
للقضية الفلسطينية من بدايتها وحتى اليوم… كيف لا …وهي تراها وتعتبرها قضيتها الأولى….