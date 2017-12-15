بالصور.. التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ينظم دورة تدريبية في الطبخ

نايف السالم(صدى):

نظم مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة دورة الطبخ ( المقبلات الشهية بطرق احترافية ) يوم الاثنين 24 ربيع اول لعام 1439هـ ولمدة ثلاثة أيام .

تهدف الدورة الى تعزيز الموهوبات في مجال الطبخ واستخراج ابداعاتهم واجمل مافيهم .

قدمت الدورة المدربة الشيف عفاف البركاتي حيث تناولت عدة جوانب في مجال الطبخ من حيث الادوات المستخدمة والقيمة الغذائية وطرق الاعداد والتقديم وأهمية احتواء الطبق على العناصر الغذائية المتكاملة .

وفي اليوم الثالث تم عمل مسابقة بين المشتركات كأجمل طبق مقدم كما تم توزيع الهدايا على الفائزات بالمراكز الثلاث الاولى وشهادات الحضور على الجميع ، وفي نهاية الدورة شكرت رئيسة القسم النسائي بالمركز استاذه ابتهال العامودي الجميع على تفاعلهن الجميل والمدربه على عطائها الا محدود .