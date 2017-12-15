مواصفات يتمتع بها الطفل الطبيعي بعد الولادة

متابعات(صدى):

كشف أحد الأطباء عن المواصفات التي يتمتع بها الطفل الطبيعي بعد الولادة مباشرة .

ففي العادة تكون بشرة الطفل عند الولادة حمراء داكنة، تغطيها طبقة من الدهن على شكل طلاء، وهذه المادة الدهنية كانت تساعد طفلك للحركة في داخل رحمك، وعلى الخروج بسهولة منه، كما وتحميه في الفترة الأولى بعد الولادة من التقاط البكتيريا أو أي نوع من الإلتهابات التي يتعرّض لها جسمه الطري.

مقاييس الطفل

في حالة الحمل الصحي الذي دام تسعة أشهر كاملة من دون مشاكل تُذكر يكون طول الطفل حوالي 50 سم، وزنه يتراوح بين 2,5 و4 كغ، محيط رأسه حوالي 35سم.

التغيّرات التي ترافق الأيام الأولى

– من الممكن أن تلاحظي حدوث تقشّر في جسم الطفل في الأيام الأولى، أو ظهور جبيبات صغيرة بيضاء أم نوع من حب الشباب على الوجه لأيام قليلة، ومن ثم يتم شفاؤها من دون علاج.

– ممكن أيضاً أن تلاحظي تورماً بسيطاً في ثدي الطفل، أو انتفاخاً تحت عينيه وهذه كلها أشياء طبيعية لا تدعو للقلق.

– من الطبيعي أن تكون هناك مناطق طرية في جمجمة المولود، وهي تُسمّى اليافوخ، وتسمح بأن يخرج الطفل من قناة الولادة من دون أن يتأذى. يحتاج القسم الخلفي من اليافوخ إلى أربعة أشهر تقريباً للانغلاق، بينما يستغرق القسم الأمامي فترة تتراوح بين 9 و18 شهراً لينغلق بشكل كامل.

– في العادة يقوم الطفل بإفراغ البول والبراز في اليوم الأول بعد الولادة، أما إذا تأخر ذلك ليومين، فيجب أن يتم فحصه من قبل الطبيب.