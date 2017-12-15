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أمازون تتوصل إلى تسوية النزاع الضريبي الإيطالي بـ100 مليون يورو

أمازون تتوصل إلى تسوية النزاع الضريبي الإيطالي بـ100 مليون يورو
روما(صدى):

توصلت دائرة خدمة الإيرادات الداخلية في إيطاليا إلى اتفاق مع شركة ” أمازون ” لتحقيق تسوية النزاع الضريبي الذي امتد من 2011 وحتى 2015 الماضي ، اليوم الجمعة .

وأكدت الوكالة الإيطالية أن أمازون ملزمة بدفع مبلغ مالي يصل إلى 100 مليون يورو لتسوية النزاع .

وكانت شرطة ” ميلانو ” الضريبية أشارت مسبقًا إلى أن أكبر شركة عالمية لتجارة التجزئة الإلكترونية ” أمازون ” ، تهربت من دفع الضرائب في إيطاليا والتي وصلت من 120 إلى130 مليون يورو .


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