” النواب الأمريكي ” يدرس إلغاء صفقات بيع الطائرات لإيران

واشنطن(صدى):

أصدر مجلس النواب الأمريكي قرارًا بتشديد الرقابة على بيع طائراتها لإيران ، وجاء ذلك بالتزامن مع ظهور تقارير أثبتت أن طهران تحصل على هذه الطائرات لدعم العناصر الإرهابية بها ، عبر نقل الأسلحة والجنود والميليشيات إلى مناطق النزاع كسوريا .

ومن جانبه ، صوت مجلس النواب الأمريكي على هذا القرار الذي حظي بقبول الأغلبية ، حيث وافق عليه 252 صوتًا فيما عارض الفكرة 167 صوتًا فقط ، ومن المقرر انتظار التقرير الدوري الذي تقدمه وزارة الخزانة للكونغرس حول بيع الطائرات الأمريكية لإيران واستخداماتها ، لتطبيق القرار بشكل رسمي .

وكانت حكومة دونالد ترامب قد أعلنت مُسبقًا عن اكتشافها لاستغلال إيران الطائرات التي تشتريها من أمريكا في العمليات الإرهابية ودعمها ، وعندما طالب أعضاء بمجلس النواب أن يتم إلغاء الصفقات كاملة مع إيران ، قرر المجلس أن يعلن التصويت على القرار .