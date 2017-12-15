قصة مثيرة وراء زيارة زعيم كوريا الشمالية لـ ” جبل بايتكو “

بيونج يانج(صدى):

كشفت مصادر، بعض التفاصيل الخاصة بعمليات الاعتقال والإعدام التي ينفذها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في العديد من المسؤولين التابعين له، والتي في معظمها تقترن بزيارة أحد الجبال التاريخية في كوريا الشمالية.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك تكهنات واضحة في كوريا الشمالية تفيد بإعدام الجنرال هونغ بيونغ، وهو ثاني أكبر رجال الدولة بعد كيم جونغ أون، والذي عمل كنائب له منذ سنوات طويلة.

وتعززت التكهنات الخاصة باختفاء الرجل الثاني في كوريا الشمالية، والذي كان قد أُقصى من الحزب الحاكم، على خلفية تقديمه لرشاوى، وذلك أعقاب زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى جبل بايتكو خلال الأيام الماضية.