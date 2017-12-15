” أوبر ” تطلق خدمة جديدة لتوصيل الطعام

علي القحطاني(صدى):

أفادت شركة ” أوبر ” ، أن خدمتها ” Uber Eats ” لتوصيل الطعام في أوروبا سوف تعرض تقديم حزمة تأمينية على سائقي الخدمة في القارة العجوز، بهدف مواجهة الأحوال الصعبة للعمالة.

وأكدت الشركة، اليوم الجمعة، أن هناك خطة للتأمين جديدة على جميع سائقي خدمة توصيل الطعام في أوروبا مع تغطية الحوادث الشخصية والعلاج في المستشفيات وأي تلفيات للممتلكات.

وأضافت ” أوبر ” ، أن سائقي هذه الخدمة أيضاً يمكنهم الآن العمل بمرونة وحرية بحسب جدول مواعيدهم الخاص وبصفاء ذهن في ظل الحماية التأمينية.