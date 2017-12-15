إجراءات مناسبة لتخطي أزمة الخوف من السفر بالطائرة

متابعات(صدى):

يعاني الكثيرون من رهاب السفر مما يسبب لهم حالة من التوتر والقلق في حال اضطروا لخوض التجربة ، إلا أن هناك إجراءات يمكن أن تحد من مخاوف المُسافر عند ركوبه الطائرة وحتى وصوله إلى الوجهة المقصودة .

وفقاً لوسائل إعلام أجنبية، تتمثل إجراءات طمأنة المسافرين في أن يختار الشخص مقعد وسطي بالقرب من الممشى للابتعاد عن رؤية المنظر من الأعلى من خلال النوافذ، بالإضافة إلى محاولة تهدئة الأعصاب والسيطرة عليها من خلال الانشغال بأشياء أخرى غير فكرة الطائرة والمرتفعات .

ويجب على المُسافر أن يحرص على ارتداء الأشياء المُريحة التي لا تسبب له الضيق أو الاختناق ومن ثم سرعة القلق والتوتر، فضلًا عن الاهتمام بتنظيم الوقت للوصول مًبكرًا إلى المطار وركوب الطائرة في الموعد المُخصص لذلك للحد من التوتر .

من المؤكد أن الفرد قد يكون عرضة أيضًا للإصابة بأمراض عديدة داخل الطائرة وهو ما يثير مخاوف الراكب ، لذلك يمكن تفادي الخوف من خلال إحضار الأدوية الضرورة التي تحد من خوف الفرد وتجعله أكثر اطمئنانًا طوال الرحلة .