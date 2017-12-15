منافسة بين فيسبوك ويوتيوب من أجل أرباح الإعلانات

متابعات(صدى):

تستمر المنافسة بين موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك ويوتيوب من أجل كسب أرباح الإعلانات، خاصة بعد أن أعلنت شركة فيسبوك عن تدابيرها الجديدة حتى تستقطب المزيد من المروجين لتحقق العائد الإعلاني.

ويتم ذلك عن طريق توسيع الحيز المخصص لأشرطة الفيديو على صفحات المستخدمين، وعرض إعلانات تجارية قبل تشغيل فيديوهات الموقع مثلما تفعل يوتيوب.

وأعلنت شركة فيسبوك على مدونتها الرسمية “ سوف نعرض المزيد من أشرطة الفيديو في نشرة المستجدات ” ، للتماشي مع ما يبحث عنه المستخدم.

وقال فيسبوك : البدء بتجربة مقتطفات ترويجية يمكن أن تشغل تلقائيا قبل أشرطة الفيديو ، والتي ستبث على منصة باسم ” واتش ” ، تتضمن نشر محتويات مباشرة وغير مباشرة.

كما توضح تدابير الفيسبوك عن نيته في تزويد استثماراته في مجال الفيديو .