ناسا تكتشف كوكب ثامن

نورة الشهري(صدى):

دعت وكالة ناسا إلى مؤتمرا صحفيا، وأوضح فيه العلماء اكتشاف كوكب ثامن حول نجم أطلقوا عليه Kepler-90 تيمنا بالتلسكوب الذي اكتشفه، وهو ” كيبلر ” الذي قد أطلقته ناسا من 8 سنوات مضت، أما الكوكب الثامن سموه Kepler-90i ، وبه اكتمل ما تم اكتشافه حقيقة وهي مجموعة شمسية بعيدة بكل كواكبها الثمانية 2545 سنة ضوئية عن الأرض .

وشارك في المؤتمر مدير قسم الفيزياء الفلكية في ناسا، والمهندس المعروف على المستوى الدولي Christopher Shallue الناشط ببرنامج “الذكاء الأصطناعي .

وأوضحت ناسا بالمؤتمر إن وجود هذا الكوكب يثبت أنه من المحتمل أن يكون للنجوم أنظمة شمسية خاصة بها، وأن ما تم اكتشافه هو أول نجم تدور حوله مجموعة من كواكب سيارة.

وقال المتحدث باسم ناسا أن الكوكب الجديد تبلغ درجة حرارته 788 فهرنهايت أو 420% وهو صخري وحار وصغير، ويدور حول نجمة مرة واحدة كل 14 يوما و4 ساعات، وأضاف أن بوجوده تكتمل المجموعة الشمسية، ولكن ليس صالح لوجود حياة عليه مثل كوكب الأرض.