بالصور.. ” الربط الكهربائي الخليجي ” توقع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية للطاقة

سعيد العجل(صدى):

وقعت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤخرا، مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية للطاقة بالمملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون فيما بينهما عن طريق استثمار التسويق التجاري للدورات التدريبة التي تقدمها الأكاديمية.

ووقع المذكرة من جانب الهيئة المهندس أحمد بن علي الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي، ومن الأكاديمية المهندس أحمد العيسى مدير الأكاديميّة، وذلك بحضور سعادة المهندس الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وسعادة المهندس طه فقيهي نائب رئيس مجلس الإدارة، وسعادة الدكتور صالح العواجي عضو مجلس إدارة الهيئة، والمهندس عبد الكريم الغامدي رئيس مجلس إدارة الأكاديمية ونائب الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو.

وتستهدف المذكرة تطوير العمل المشترك بين هيئة الربط الكهربائي والأكاديمية الوطنية للطاقة وذلك من أجل التنمية البشرية ورفع الكفاءة، كما أنها تسهم بدور كبير في رفع مستويات الجودة الوظيفية وتأهيل الكوادر لدعم عدد من شباب الدول الأعضاء والدفع بهم في أحد أبرز المجالات الاقتصادية وهي الطاقة.

وأعرب المهندس الإبراهيم عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة التي تعمل على رفع قدرات الشباب وتأهيلهم في مجالات الطاقة المختلفة، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار خطط الهيئة المستقبلية لتطوير بيئة العمل بها ومواكبة المستجدات في صناعة وتجارة الطاقة.

وأوضح الإبراهيم أن الهيئة تتوقع أن يمتد ويتواصل التعاون في المستقبل بمزيد من الاتفاقيات المشتركة من أجل تطوير الموارد البشرية، وتوظيف القدرات وتأهيل الأفراد المنتجين ومنحهم رؤية واسعة في المسارات العملية المختلفة.