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مارادونا يسخر من تصريح ” رونالدو ” بأنه الأفضل في التاريخ

مارادونا يسخر من تصريح ” رونالدو ” بأنه الأفضل في التاريخ
ماجد محمد(صدى):

قال الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا، خلال مقابلة أجرها مع صحيفة “ آس ” ، عن وصف كريستيانو رونالدو، لنفسه بأنه الأفضل في التاريخ عقب فوزه بجائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة على التوالي، ” قولوا له ألا يمزح ” .

وأضاف، ” الأفضل بالنسبة له قد يكون نجم “ الملكي ” الراحل ألفريدو دي ستيفانو أو الهولندي يوهان كرويف، نجم برشلونة الراحل أيضاً ” .

وبالرغم من ذلك، أكد مارادونا أن “ كريستيانو يعد لاعباً رائعاً، وما يعجبني فيه هو قدرته على الحسم، ويظهر دائماً عندما يحتاج إليه الفريق مشيرا أنه لا يوجد الكثير من اللاعبين الذين يتمتعون بهذه الميزة .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1027 ] نشر منذ 16 دقيقة

اقول مامر على الكورة زيك ياماردونا

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