” اعتدال ” يكشف وسائل ” داعش ” لإعادة إحياء نفسه

دمشق(صدى):

كشف مركز اعتدال، عن ثلاث نزعات يقوم بها تنظيم ” داعش ” لإعادة تنظيم صفوفه من جديد، بعد رحلة الاحتضار الأخيرة التي لحقت به في سوريا والعراق.

وأوضح المركز عبر موقع ” تويتر ” ، أن النزعة الأولى، هي: عودة المقاتلين الأجانب من مناطق الصراع إلى بلدانهم، وهو ما يشكل تهديدًا كبيرًا لتلك الدول، خاصة مع الخبرات الواسعة المكتسبة.

وأضاف المركز، أن النزعة الثانية تكنولوجية عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال، في تطوير وتجنيد العناصر، والتخطيط لتنفيذ الهجمات الإرهابية.

وتباع المركز، أن النزعة الثالثة، فهي تكتيكية، حيث تتحول الهجمات المعقدة التي تحتاج إلى تخطيط وخبرات عالية، إلى هجمات بسيطة تعتمد على أسلحة متوفرة، مثل السكاكين وعمليات الدهس، وهو ما يصعب من عمل الأجهزة الأمنية في تتبعهم ورصدهم.