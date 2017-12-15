زيادة مخزونات نفط ” أرامكو ” و ” أدنوك ” في اليابان

طوكيو(صدى):

سجلت احصائيات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية اليوم الجمعة، إمتلاك السعودية والإمارات نحو 13.8 مليون برميل من النفط الخام بنهاية أكتوبر ضمن المخزونات اليابانية شبه الوطنية.

ويبلغ بذلك زيادة 2.2 مليون برميل عن الشهر السابق، حيث توفر الحكومية اليابانية سعة تخزين مجانًا لشركتي ” أدنوك ” ، و ” أرامكو ” ، ليصل إلى 14.47 مليون برميل.

يشار إلى أن اليابان تحصل على أولوية في السحب من المخزونات في حالات الطواريء، وتتعامل معها كمخزون شبه حكومي.