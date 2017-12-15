5 أمور تفعلينها قبل النوم تزعج زوجك

متابعات(صدى):

قالت أخصائية في العلاقات الزوجية، إن العيش تحت سقف واحد تجربة مختلفة تماماً، وتجعلك تعرفين الإنسان الذي اخترته خير معرفة، ومهما كنت تظنين أنّك مدركة لكل أفكاره، غير أن هناك جانب لا يمكن لأي أحد تخطيه في ذهن الآخر. ومن هذا المنطلق اكتشفي مجموعة من الأمور التي تقوم بها المرأة قبل النوم، والتي تزعج زوجها، حتّى ولو لم يفصح عن ذلك.

التحدث على الواتساب مع صديقتك

بعد تعب النهار الطويل، وحين يخلد إلى الفراش، يجدك أنّك منهمكة في حديث مع صديقتك، وبدلاً من أن يشعر بهدوء تلك اللحظات، يصبح منزعجاً من ضحكك المفاجئ، أو صدمتك لخبر ما، وما يترافق من أمور خلال محادثة صديقتك المفضّلة.

الجلوس امام المرآة لفترة طويلة

لا يستطيع الرجل أن يستوعب ذلك الوقت الطويل الذي تمضينه في تنظيف وجهك، ووضع الكريمات التي لا حصر لها قبل النوم، وحين تطول المدة، قد لا يعبّر عن سخطه، ولكن تأكّدي أنّه ضمنياً عاجزُ عن فهم هذه العناية الدقيقة، والتي لا تساومين عليها.

إزعاجه إذا أراد العمل

في حال اضطرّ لفتح اللابتوب، والعمل قليلاً قبل النوم، لا تتوقفين عن إلهائه، والتعبير عن الانزعاج مما يفعله.

حب المطالعة الذي ظهر فجأة

من دون سابق إنذار، تتحول المطالعة إلى هوايتك المفضّلة قبل النوم، ويصبح من المستحيل أن تتخلي عما تحملين في يديك، ولو توسّل إليك لإطفاء النور.

عدم مرافقته إلى الفراش

بعض الرجال ينزعجون من فكرة أن الزوجة لا ترافقهم إلى الفراش، ولا تهتم ما إذا كان الزوج متعباً وبحاجة للنوم، فيما تمضي بقية سهرتها من دونه.