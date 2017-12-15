عضو هيئة ” كبار العلماء ” يحرر علم الفلك من الخرافات

علي القحطاني(صدى):

أقر عضو هيئة كبار العلماء عبدالله بن منيع أن علم الفلك كان في السابق محل نقد وعدم قبول بسبب احتوائه على الكثير من الخرافات والتكهنات التي لا علاقة لها بعلم الفلك الحقيقي، على عكس الأن فقد أصبح علمًا حقيقيًا ذو ثوابت وحقائق.

وقال خلال لقاء له مع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد صالح الزعاق، ” أن علم الفلك تحرر اليوم تحررًا كاملًا وأزيحت عنه جميع الترهات والخزعبلات والخرافات والأمور المنكرة، ليكون مواكبًا للعصر بحسب حركات الأرض والحوادث التي تحدث للإنسان وغير الإنسان، وتكون حقائق علمية ” .

وتابع ، ” أن علم الفلك بعد أن كان ما كان أصبح الآن علمًا دقيقًا يستعان به في الكثير من الأمور ومنها المراكب الفضائية والأقمار الصناعية وغيرها وفي نفس الأمر له هدف دقيق، حيث لو تأخرت مركبة فضائية جزءًا من ملم لاحترقت وهو ما يدل على الدقة المتناهية لعلم الفلك ” .

واستكمل بن منيع، ” أننا الآن نستخدم علم الفلك في سبيل إثبات هلال الأشهر القمرية وفي مقدمتها شهر رمضان وشهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة لما تشتمل عليه هذه الشهور من توقيت عبادات من الصوم والفطر والحج، ليصبح كل ذلك محل تيسير ” .