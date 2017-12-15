سفارة المملكة بهولندا تحذر من الأماكن غير آمنة
أوضحت سفارة المملكة في هولندا، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن الغير آمنة، مؤكدة على التواصل مع السفارة في حالة الطوارئ.
وقال الحساب الرسمي لسفارة المملكة في لاهاي -هولندا على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” تأمل السفارة من جميع المواطنين والطلاب/الطالبات في هولندا توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن الغير آمنة وعدم التردد بالتواصل مع السفارة عند الحالات الطارئة بعد حادثة الطعن التي وقعت في مدينة ماسترخت ” .
وأضاف الحساب: ” هاتف الطوارئ 0623864036 ” .
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