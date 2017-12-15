سفارة المملكة بهولندا تحذر من الأماكن غير آمنة

علي القحطاني(صدى):

أوضحت سفارة المملكة في هولندا، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن الغير آمنة، مؤكدة على التواصل مع السفارة في حالة الطوارئ.

وقال الحساب الرسمي لسفارة المملكة في لاهاي -هولندا على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” تأمل السفارة من جميع المواطنين والطلاب/الطالبات في هولندا توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن الغير آمنة وعدم التردد بالتواصل مع السفارة عند الحالات الطارئة بعد حادثة الطعن التي وقعت في مدينة ماسترخت ” .

وأضاف الحساب: ” هاتف الطوارئ 0623864036 ” .