بالفيديو.. مشروب حارق للدهون

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أقامته مختصصة أغذية، يوضح كيفية تحضير مشروب حارق للدهون إلى حد 2 كيلو جرام ونصف في أسبوع واحد.

يتكون هذا المشروب من الثوم، الطماطم، الماء والثلج، يحتوي الثوم على مضادات الاكسدة التي تحرق الدهون وتؤدي الى خسارة الوزن، كما أنه قاطع للشهية، أمّا الطماطم، فهي حارقة للدهون بسبب خواصها المضادة للاكسدة والمنخفضة السعرات الحرارية والغنية بالفيتامين C المحارب للسيلوليت، تناولي هذا المشروب قبل 15 دقيقة من الفطور لتحصلي على أفضل النتائج.

