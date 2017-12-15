لوكاس فاسكيز بـ ” الزي الخليجي ” في مسجد الشيخ زايد بأبو ظبي

ماجد محمد(صدى):

نشر اللاعب لوكاس فاسكيز، الجناح الأيمن لفريق ” ريال مدريد ” صورة مع أصدقائه بـ ” الزي الخليجي ” أثناء زيارته لمسجد الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتداول اللاعب الصورة على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقا ” أحتفل بالفوز ” إشارة إلى فوز الريال على الجزيرة الإماراتي الأربعاء الماضي في نصف نهائي مونديال الأندية.

يذكر أن ريال مدريد سيلتقي نظيره جريميو البرازيلي، غدا، في نهائي كأس العالم للأندية بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

