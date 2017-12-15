” المرور ” : السماح للنساء بقيادة الدراجات النارية والشاحنات قريبا

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم السماح للنساء بقيادة الشاحنات والدراجات النارية؛ ابتداءا بتنفيذ القرار.

وأكدت ” المرور ” ضرورة استيفاء الشروط والحصول على الرخص الخاصة بالقيادة، موضحة أن اللائحة التنفيذية ستطبق على الرجال والنساء بحد سواء.

وذكرت أن شرط الحصول على رخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية، إتمام سن الثامنة عشر، بينما إتمام سن العشرين لرخص القيادة العامة ومركبات الأشغال العامة.

وسمحت باستثناء لمنح ترخيص مؤقتا لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشر.