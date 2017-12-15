” المرور ” : السماح للنساء بقيادة الدراجات النارية والشاحنات قريبا
أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم السماح للنساء بقيادة الشاحنات والدراجات النارية؛ ابتداءا بتنفيذ القرار.
وأكدت ” المرور ” ضرورة استيفاء الشروط والحصول على الرخص الخاصة بالقيادة، موضحة أن اللائحة التنفيذية ستطبق على الرجال والنساء بحد سواء.
وذكرت أن شرط الحصول على رخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية، إتمام سن الثامنة عشر، بينما إتمام سن العشرين لرخص القيادة العامة ومركبات الأشغال العامة.
وسمحت باستثناء لمنح ترخيص مؤقتا لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشر.
M-512[ عدد التعليقات: 808 ] نشر منذ 2 ساعتين
سيارة ماقلنا شئ لكن دبابات ههخخخ انا اتمنى دباب ههخخ
زائر[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 1 ساعة
تصدقون انا ماحست الا نسيبي سواق تريله يعني التبريده حاصله حاصله طبعا ماهوب فاهمها الا الي يعرفون الخطوط الطويله
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 310 ] نشر منذ 38 دقيقة
جلستو شهرين تقنعونا بأنكم سمحتو للحريم بقيادة السياره منعا للخلوه بالسائق ونظرا لحاجة بعض النساء الذهاب لأعمالهم بالسياره
ياترى ماهو عذركم للسماح للنساء بسياقة الدبابات
تدرون ان ١٣ دوله عربيه مازالت تمنع النساء من ركوب الدابابات وهم منفتحين بكل شي
ودول الخليج جميعها تمنع بإستثناء الامارات والبحرين